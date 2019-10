Großdemo in Völklingen zum Erhalt der Arbeitsplätze in der Stahlindustrie

Protest der Metaller in der Völklinger Innenstadt am Dienstag (1. Oktober).

Völklingen Stahlarbeiter ziehen in einem Sternmarsch durch die Hüttenstadt.

In drei Demonstrationszügen marschieren Beschäftigte von Saarstahl am Dienstagvormittag (1. Oktober) durch die Völklinger Innenstadt. Seit 10 Uhr sind sie unterwegs und protestieren somit gegen den geplanten massiven Stellenabbau in der saarländischen Stahlindustrie. Ziel ist die Hermann-Neuberger-Halle, wo um 13 Uhr eine Betriebsversammlung stattfindet. Hier sollen intern die Mitarbeiter konkret über die Maßnahmen der Umstrukturierungen in ihrem Unternehmen unterrichtet werden. Saar-Wirtschaftsministerin Anke rehlinger (SPD) wird erwartet.