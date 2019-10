Kostenpflichtiger Inhalt: Krise in der Schwerindustrie : Auch EU soll Jobs der Stahlarbeiter an der Saar retten

Foto: dpa/Julian Stratenschulte Deutschland will sich in Brüssel für Unterstützung der Stahlindustrie bei Umsetzung hoher Umweltstandards stark machen. (Symbolbild).

Saarbrücken Bei einem Treffen des Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier (CDU) mit Gewerkschaftern und Betriebsräten sagt er Unterstützung zu. Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte bereits einen Tag zuvor versichert, sich für die Schwerindustrie stark zu machen.

Deutschland will sich in Brüssel für eine Unterstützung der Stahlindustrie bei der Umsetzung hoher Umweltstandards einsetzen. Das hat am Samstag (5. Oktober) Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) angekündigt. Der Saarländer sagte während eines Treffens mit Betriebsräten von Saarstahl und Dillinger Hütte sowie Vertretern der Industriegewerkschaft (IG) Metall zu, sich beim Umbau auf die Produktion mit weniger CO 2 -Ausstoß stark zu machen. Das teilten Gewerkschafter im Anschluss an den Termin mit.

Das bedeutet: Es geht um Geld für Unternehmen und Forschung seitens der Bundesregierung und Europäischer Union (EU). Ziel ist es, damit Arbeitsplätze in der zurzeit kriselnden Schwerindustrie zu retten. Die Rede ist von mehreren Milliarden Euro, die die Konzerne dafür in den technischen Umbau stecken müssten.

Bereits einen Tag zuvor hatte sich der ebenfalls aus dem Saarland stammende Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) mit Arbeitnehmervertretern getroffen, um sie in ihrem Kampf zum Erhalt ihrer Jobs zu unterstützen. Dabei hob er die ohnehin bereits hohen Umweltstandards in Deutschland hervor, die für die Stahlproduktion gelten. Beide Politiker erklärten, dass es sich bei der Stahlbranche um eine Schlüsselindustrie im Saarland handle. Die Betriebsräte hatten zuvor nach Bekanntgabe des geplanten massiven Stellenabbaus an der Saar angekündigt, mit Altmaier und Maas sprechen zu wollen.

Die politisch geforderten Umweltstandards führen Konzernverantwortliche unter anderem an, die das wirtschaftliche Überleben gefährdeten. So konkurrierten sie international mit Herstellern, die nicht an derart hohe Klimaansprüche aus der Politik gebunden seien und somit billiger produzieren könnten. Zudem wirke sich die Absatzflaute auf dem Automarkt aus. Darum kündigte Saarstahl und Dillinger Hütte an, 1500 Stellen streichen zu wollen. Weitere 1000 Arbeitsplätze sollen ausgelagert werden. Wegen dieser Hiobsbotschaft für die Beschäftigten im Saarland kam es vergangene Woche zu gleich drei Demonstrationen an drei Tagen. Die größte Kundgebung fand in Saarbrücken vor dem Landtag statt.