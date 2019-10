Völklingen/Dillingen Nach der Ankündigung der Arbeitgeber, 1500 Arbeitsplätze bei Saarstahl und Dillinger Hütte abzubauen, berichten Gewerkschafter nun von einem Erfolg im Kampf, Jobs zu erhalten.

Die Angst vor einem Verlust ihres Einkommens haben viele Stahlarbeiter an der Saar. Besonders bangen jene um ihre Stelle, deren Verträge ohnehin befristet sind. Das betrifft in erster Linie Auszubildende und Zeitarbeitnehmer.

Und genau für die hat die Industrie-Gewerkschaft (IG) Metall eine gute Botschaft: Sowohl die Auszubildenden als auch jene mit Zeitverträgen sollen zumindest vorerst übernommen werden. Das teilt Lars Degranges, 1. Bevollmächtigter der IG Metall in Völklingen, der SZ am Dienstag (8. Oktober) mit. Entsprechende Zusagen sollen von Peter Schweda kommen, Er ist Arbeitsdirektor bei Saarstahl. Nach Gewerkschaftsangaben sind in der saarländischen Stahlindustrie rund 500 Auszubildende beschäftigt. Hinzukommen 490 mit Zeitvertrag, also befristet Angestellte. Leiharbeiter soll es nur in geringem Umfang geben.