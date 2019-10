Völklingen/Dillingen Nach Protesten wegen der drohenden Arbeitsplatzverluste sind die saarländischen Bundesminister Heiko Maas (SPD) und Peter Altmaier (CDU) bei den Beschäftigten.

Die Mitarbeiter der saarländischen Stahlindustrie setzen auf jede Hilfe beim Kampf um den Erhalt von Arbeitsplätzen. So hat sich bereits am Freitag (4. Oktober) der aus dem Saarland stammende Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) mit Arbeitnehmervertretern der betroffenen Unternehmen Saarstahl und Dillinger Hütte getroffen. Am heutigen Samstag kündigt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), ebenfalls auch dem Saarland, sein Kommen an. Auf dem Programm steht ein Treffen mit Betriebrsräten sowie Gewerkschaftern. Die Industriegewerkschaft (IG) Metall aus Neunkirchen, Saarbrücken und Völklingen will dazu Repräsentanten senden, ebenso werden Betriebsräte aus Dillingen und Bous erwartet.