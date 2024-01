Krise bei Galeria und Signa Warum 2024 zum Schicksalsjahr für Karstadt in Saarbrücken werden könnte

Noch gibt es 92 Galeria-Häuser mit bundesweit an die 15 000 Mitarbeiter. Mit dem Aus für Kaufhof in Saarbrücken Mitte des vergangenen Jahres existiert im Saarland lediglich noch ein Standort: Karstadt, ebenfalls in der Landeshauptstadt. Doch diese Filiale könnte trotz ihrer bislang guten Wirtschaftsprognosen auf der Kippe stehen.