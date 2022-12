Karstadt und Kaufhof in der Krise : Harte Kritik an Galeria-Chef – Gefährdet sein Verhalten auch Standorte Saarbrücken und Trier?

Harsche Kritik am Galeria-Eigentümer René Benko wegen seines Geschäftsgebarens. Hier der zum Konzern gehörende Kaufhof in Saarbrücken. Foto: Matthias Zimmermann (hgn)

Saarbrücken/Trier/Essen Zwei Insolvenzen binnen zwei Jahren bei Galeria Karstadt Kaufhof: Trigema-Chef Wolfgang Grupp erhebt deshalb schwere Vorwürfe gegen den Chef der Warenhauskette, René Benko.

Darum kritisiert Trigema-Chef Wolgang Grupp Galeria-Inhaber René Benko

So habe Benko das Unternehmen aufgespalten: in die profitablen Immobilien und Grundstücke auf der einen Seite sowie das Galeria-Betreiber-Unternehmen selbst auf der anderen. Letzteres habe er an die Wand gefahren. Zum zweiten Mal befindet sich die Kaufhauskette seit 2020 in Insolvenz.