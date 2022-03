Nach Rückzug des Konzerns aus Russland : Wie sich der Krieg in der Ukraine auswirkt auf das Ford-Werk Saarlouis

Nach Angaben eines Ford-Sprechers ist die Fertigung des Focus in Saarlouis bisher nicht vom Krieg in der Ukraine betroffen. Foto: Ruppenthal

Dearborn/Köln Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges sind bereits in Europa zu spüren. Wie ist das Ford-Werk in Saarlouis vom Angriffskrieg Russlands betroffen? Auch in Russland gibt es ein Gemeinschaftsunternehmen von Ford und einem russischen Partner.