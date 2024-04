Bilanz-Pressekonferenz Kreissparkasse St. Wendel vermittelt kostenlos Nachhilfe

Die unbegrenzte Lernunterstützung und Nachhilfe wird angeboten für die Fächer Mathematik, Physik, Deutsch, Englisch sowie Chemie. Die Bank verspricht eine Verbindung zu einem persönlichen Lehrer innerhalb von zwei Minuten an sieben Tage in der Woche per Chat oder Video. Wie der Vorsitzende des Vorstandes, Dirk Hoffmann, und Andrea Eckert als Betreuerin der Aktion betonen, liegt die praktische Abwicklung in Händen des Unternehmens UbiLearning Solutions. Man wolle als Bank mit solchen Aktionen seiner gesellschaftlichen Verantwortung im Landkreis St. Wendel gerecht werden und zugleich einen Beitrag zu einem besseren Zugang zur Bildung liefern, betont Hoffmann. Die AG Wirtschaft wird neben Schulen in St. Wendel, Türkismühle und Marpingen als nächstes auch an einer Waldorfschule angeboten. Ziel der AG ist es, alltagstaugliches Grundwissen aus dem Wirtschaftsleben zu vermitteln. Weiterhin unterstützt die Kreissparkasse auch seit langem das Planspiel Börse, bei dem junge Menschen als Teilnehmer ein Wertpapierdepot mit einem virtuellen Spielkapital eröffnen. Dabei gilt es, dieses Spielkapital durch geschickte Transaktionen an der Börse möglichst zu vermehren. So sollen junge Menschen früh spielerisch mit Themen rund um die Geldanlage vertraut gemacht werden. Die Vermittlung kostenloser Nachhilfe bieten neben der Kreissparkasse St. Wendel auch die Sparkasse Saarbrücken und die Kreissparkasse Saarpfalz an.