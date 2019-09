Kreativwerkstatt : Vorträge rund ums Gründen für Kreative

Saarbrücken Einen Einstieg in wichtige Aspekte des Aufbaus eines Unternehmens im Kreativbereich gibt es am „Tag der Kreativwirtschaft: das Gründereinmaleins für kreative Querdenker“ am Freitag, 13. September, in der IHK in Saarbrücken (Franz-Josef-Röder-Straße 9). Von 10 bis 16.30 Uhr gibt es Vorträge und Infos rund um Themen wie Versicherungen, Rechtsschutz und Businessplan.

