Reaktionen auf Konjunkturprogramm : Saar-Zulieferer sind verhalten optimistisch

ZF produziert in Saarbrücken Getriebe, die in Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen verwendet werden. In der Konzernzentrale in Friedrichshafen rechnet man durch die staatliche Förderung mit einem Anstieg der Nachfrage. Foto: Daniela Hussong/Daniel Hussong

Saarbrücken Viele Betriebe der Autobranche sehen im Konjunkturpaket Chancen zur Überwindung der Krise. Doch es gibt auch heftige Kritik.

Die Corona-Krise hat die Probleme in der Autoindustrie weiter zugespitzt: Nachfrageschwäche, Ungewissheit über die Marktchancen neuer Technologien sowie eine generelle Unklarheit über den künftigen Personalbedarf in einer Branche, die allein in Deutschland über 800 000 Menschen beschäftigt. Große Hoffnungen setzte deshalb auch die saarländische Autoszene auf das Konjunkturprogramm des Bundes zur Überwindung der Krise.

Die Reaktionen auf das Programm, das vor allem Kaufanreize für die Bundesbürger setzen soll, fallen jedoch sehr gespalten aus. Salvatore Vicari, Betriebsratsvorsitzender von Schaeffler in Homburg, sieht zwar eine Möglichkeit, neue Technologien zu fördern und dort auch Kaufanreize zu setzen, etwa in der Elektromobilität oder bei Wasserstoff-Fahrzeugen. „Allerdings bin ich sauer und in großer Sorge“, sagt Vicari. „Warum werden nicht gleichzeitig auch hoch moderne Verbrennungsmotoren gefördert?“ Deutschland gehe jetzt nicht, wie von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gesagt, „mit einem Wumms aus der Krise, sondern mit einem Bumms in eine unklare Zukunft in der automobilen Zulieferindustrie überall dort, wo wir am Verbrennungsmotor arbeiten“, prognostiziert Vicari.

„Alleine bei Schaeffler in Homburg haben wir teilweise 15, 16 Tage Kurzarbeit im Monat. Der Automobilmarkt liegt am Boden. Die Auftragsrückgänge sind immens hoch.“ Die Kunden wüssten nicht, was sie kaufen sollen. „Warum können wir nicht gleichzeitig in neue Technologien investieren und trotzdem hoch moderne, verbrauchsarme Verbrenner weiter betreiben?“, fragt Vicari. „Ich befürchte, dass mit den jetzt von der Politik gesetzten Signalen Unternehmen Personal abbauen werden.“ Denn die Verunsicherung und auch die Wirtschaftskrise blieben. Bei Schaeffler arbeiten in Homburg rund 2500 Menschen.

Im ZF Konzern sieht man Vorteile im Konjunkturprogramm. Die temporär abgesenkten Mehrwertsteuersätze könnten ebenso Wirkung zeigen wie steuerliche Förderungen für Forschung oder Flottenerneuerungs-Programme für Busse und Lkw. Von der Mehrwertsteuer-Senkung profitierten der Autohandel sowie Neuwagenkäufer, heißt es aus der ZF-Zentrale in Friedrichshafen. Zusätzliche Impulse würden durch die gezielte Förderung von Plug-in-Hybriden sowie reinen Elektro-Fahrzeugen gesetzt. Weltweit beschäftigt ZF 148 000 Mitarbeiter, davon 51 000 in Deutschland und 9000 an der Saar.

Bosch sieht Chancen für den Wirtschaftsstandort Deutschland „durch die weitere Förderung der Elektromobilität und den expliziten Fokus auf die Wasserstoffwirtschaft. Davon kann auch Bosch profitieren“, sagt Tim Stegentritt, Pressesprecher von Bosch in Homburg. Allerdings „ist die Entscheidung, moderne Verbrennungsmotoren von einer unmittelbaren Förderung auszunehmen, das falsche Signal nicht nur für den Wiederhochlauf der Automobilindustrie als einer Schlüsselbranche in Deutschland, sondern auch für den Klima- und Umweltschutz“, betont Stegentritt. Bosch beschäftigt in Homburg 4450 Mitarbeiter.

„Wir sehen das Konjunkturprogramm positiv, weil es einen breiten Ansatz hat, den Konsum zu stärken. Gleichzeitig fördert es auch die Forschung und Entwicklung neuer Technologien“, sagt Heinrich Baumann, Geschäftsführender Gesellschafter der schwäbischen Eberspächer-Gruppe, die in Homburg ein Werk für Abgastechnik betreibt.

Ralf Göttel, Vorstandsvorsitzender der Benteler-Gruppe, sieht ebenfalls Vorteile: „Wir gehen davon aus, dass das Konjunkturpaket insgesamt die Wirtschaft ankurbeln wird. Die Senkung der Mehrwertsteuer ist ein positiver Impuls für alle Branchen. Auch die Elektromobilität wird einen Schub erhalten.“ Benteler-Produkte seien zu 85 Prozent antriebsunabhängig. „Wir werden unsere Kunden auch künftig flexibel mit Komponenten und Modulen für Diesel, Benziner, E-Autos oder andere Antriebsarten beliefern“, sagt Göttel. Benteler baut im Ford-Supplier-Park in Saarlouis Achsmodule für Autoachsen.