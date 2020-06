Kostenpflichtiger Inhalt: Wenig Hoffnung auf Besserung : Hilfspaket enttäuscht Autohändler im Saarland

Die Höfe der Händler sind voll, die Kunden jedoch weiterhin zurückhaltend. Foto: dpa/Luca Bruno

Saarbrücken Mehrwertsteuer-Senkung und Kaufprämie für E-Autos böten kaum Anreize für Kunden, sagen Vertreter der krisengeschüttelten Branche.

Nüchterner kann eine Beurteilung kaum ausfallen: „Der Verkauf ist ziemlich tot“, sagt Thomas Montnacher, Vorstandsmitglied im Kfz-Verband des Saarlandes. Dieser vertritt rund 500 familiengeführte Automobilhandels- und Werkstattbetriebe. Viele Händler hätten größere Mengen an Fahrzeugen auf den Höfen stehen, während mögliche Kunden wegen den Folgen durch Corona völlig verunsichert seien. Wer etwa von Kurzarbeit betroffen sei, dem könne auch eine vorübergehende Mehrwertsteuer-Senkung oder eine Kaufprämie nicht die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes nehmen. Schon zu Beginn der Corona-Krise wären etwa Mitarbeiter der Dillinger Hütte in Kurzarbeit von ursprünglichen Kaufabsichten zurückgetreten, sagt Montnacher, der auch Seat-Vertragshändler in Rehlingen-Siersburg ist.

Seiner Überzeugung nach hätte eine Kaufprämie deutlich mehr zur Belebung der Autokäufe beigetragen als eine vorübergehende Mehrwertsteuer-Senkung. Das habe schon die Abwrackprämie zur Zeit der Finanzkrise bewiesen. „Damals haben die Leute ihr altes Auto zurückgegeben und auf die Prämie bestanden, um sich damit einen Neuwagen zu kaufen. Dieser Effekt bleibt diesmal aus“, so Montnacher. Nicht nur das. „Viele Autohäuser bleiben derzeit auf ihren Autos sitzen“, betont der Autohändler. Auch die Wirkung einer finanziellen Förderung des Kaufs von Elektroautos durch die Bundesregierung verpuffe als Kaufanreiz, denn die fehlende Lade-Infrastruktur sowie die kurze Reichweite von Elektroautos schrecke nach wie vor viele ab.

Drastische Worte findet auch Joachim Müller, Geschäftsführer der Müller Gruppe in Losheim, die 14 Autohäuser betreibt und fünf Marken verkauft: Peugeot, Mazda, Skoda, Opel sowie BMW. In der Branche finde schon seit Längerem eine immer größere Konzentration statt, die durch Corona noch verstärkt worden sei. „Wir haben ständig Anfragen von Autohäusern aller Marken, ob wir sie nicht übernehmen wollen“, betont Müller. Das liege auch an ständig steigenden Anforderungen der Autohersteller an die Händler, etwa, was den optischen Auftritt der Verkaufsräume oder auch die technische Ausstattung betrifft. Da fielen schnell Investitionen von über 50 000 Euro zum Beispiel für Prüfgeräte an, die auf die immer kompliziertere Elektronik im Fahrzeug oder das Infotainment-System ausgelegt seien. Spätestens in Corona-Zeiten könnten sich solche Anschaffungen kleinere Händler kaum noch leisten.

Die Müller-Gruppe bleibe derzeit nicht auf Autos sitzen, „aber bundesweit wird das anders beurteilt“, so Müller. Das grundsätzliche Problem liege ganz woanders. „Wir verkaufen monatlich mit Gebrauchtwagen in der Gruppe rund 350 Autos und müssen immer im Voraus ordern. Nehmen Sie das Beispiel Mazda. Bis die bei uns ankommen, sind die Autos drei Monate auf dem Seeweg unterwegs und dann noch einmal vier Wochen, bis sie bei uns eintreffen.“ Auch Fahrzeuge von Peugeot, die teilweise in anderen Ländern produziert werden, seien bis zu zwei Monate unterwegs. Deshalb träfen jetzt erst umfangreiche Lieferungen in den Autohäusern ein, die noch vor der Corona-Krise produziert wurden. „Das Problem beginnt jetzt mit den Auftragseingängen. Wird nichts bestellt, trifft das Problem die Branche so richtig erst im Herbst, weil wir dann nicht mehr aus Vorräten liefern können und die Umsätze zurückgehen“, prognostiziert Müller, der in Folge der Corona-Krise eine große Verunsicherung der Kunden bemerkt.