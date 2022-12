Energiekrise : Konjunktur-Umfrage der IHK – trübe Aussichten für Saar-Wirtschaft

Saarbrücken Im Gegensatz zu den Unternehmen bundesweit bewerten die saarländischen Firmen ihre Geschäftslage pessimistisch. Was der IHK-Lageindikator für die kommenden sechs Monate voraussagt.

Bewertung der Lage im Industrie- und Dienstleistungssektor unterschiedlich

Die Zweiteilung der Bewertung zwischen dem Industrie- und dem Dienstleistungssektor zeigt sich auch bei den Aussichten für die nächsten sechs Monate – allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Während sich die Erwartungen in der Industrie geringfügig aufhellen, blicken die Dienstleister wieder pessimistischer in die Zukunft.

Konjunktur an der Saar kommt nicht in Schwung – trotz staatlicher Hilfen

So ist die Lage in den einzelnen Geschäftsbereichen

Insgesamt bewerten derzeit 36 Prozent der befragten Unternehmen ihre Geschäftslage mit gut oder sehr gut, 51 Prozent mit befriedigend und 13 Prozent mit schlecht. Gut laufen die Geschäfte nur noch in der Stahlindustrie und in der Elektroindustrie. Überwiegend befriedigend ist die Lage im Maschinenbau, im Fahrzeugbau, im Ernährungsgewerbe, in der Gummi- und Kunststoffindustrie, im Stahlbau, bei den Herstellern von Metallerzeugnissen, in der Medizintechnik sowie in der Bauwirtschaft. Überwiegend schlecht ist dagegen die Lage bei den energieintensiven Gießereien. Über alle Industriebranchen gerechnet sind die kumulierten Umsätze von Januar bis Oktober dieses Jahres um 17,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen (Bund: +16,9 Prozent).