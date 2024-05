Kongress in Saarbrücken Die „doppelte Transformation“ im Saarland

Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein, was heißt, es soll ein Gleichgewicht zwischen Treibhausgasemissionen wie CO 2 und deren Abbau hergestellt werden. Die EU hat sich vorgenommen, dass Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent wird. Wie die saarländische Industrie diesen Anpassungsprozess schaffen kann, war Thema eines Kongresses mit dem Titel „Transformation – die Zukunft des Industriestandortes Saarland“. Veranstalter waren die vier saarländischen Verwaltungsstellen der Gewerkschaft IG Metall und die Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologiegestaltung (Best) bei der Saar-Arbeitskammer.