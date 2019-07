Angebot des Kompetenzzentrums Mittelstand 4.0 : Digitale Starthilfe für Saar-Firmen

Saarbrücken Im Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 in Saarbrücken werden Unternehmen für das Internetzeitalter fit gemacht.

„Es gibt heute schon Bürocomputer, die menschliche Sprache verstehen“, ergänzt ihr Kollege Leenhard Hörauf. „Die Maschine kann beispielsweise Besprechungen protokollieren und ist in der Lage, die Gesprächsbeiträge einzelner Teilnehmer auseinander zu halten.“ Auch Termine oder Hotelbuchungen könnten sich „über textbasierten Dialogsysteme, so genannte Chatbots, koordinieren und organisieren lassen“, erläutert Tim Kappel, der zusammen mit Tobias Greff vom August-Wilhelm-Scheer (AWS)-Institut zum Kompetenzzentrum abgeordnet ist. KI-Module könnten auch in der Fertigung sinnvoll eingesetzt werden, indem beispielsweise Montage-Assistenten die Maschinen so steuern, dass sie auf die Geschicklichkeit und Tagesform der Bediener eingehen können und dadurch Fehler vermieden werden, sagt Hörauf.