Republicain Lorrain: 450-Millionen-Euro-Investition hinter der Saar-Grenze : Suez plant riesiges PET-Kunststoff-Recyclingwerk in der Großregion

Das Chemie-Konglomerat in Carling direkt an der Grenze zum Saarland. Dort soll jetzt laut französischen Medienberichten zusätzlich eine Anlage zum Recycling von PET-Kunststoff-Abfällen entstehen. Der Großkonzern Suez, der früher auch an der Energie Saar-Lor-Lux beteiligt war, soll der Hauptinvestor sein. Foto: picture alliance / dpa/Oliver Dietze

Carling/Völklingen Die Metzer Zeitung Republicain Lorrain hat am Donnerstagnachmittag eine Mega-Investition direkt hinter der saarländischen Grenze gemeldet: Was hat der Großkonzern Suez in Carling vor?

Ab 2027 werden riesige Mengen an PET-Kunststoffabfällen nach Carling rollen. Das berichtet die Metzer Tageszeitung „Republicain Lorrain“. Demnach plant der Großkonzern Suez, der früher auch an der Energie Saar-Lor-Lux in Saarbrücken beteiligt war, für 450 Millionen Euro mit Partnern eine riesige PET-Kunststoff-Recycling-Anlage im bestehenden Chemie-Konglomerat Carling. Dort produzieren verschiedene Firmen derzeit Chemie- und Kunststoffprodukte.

Riesige PET-Kunststoff-Recycling-Anlage: 1200 neue Jobs in der Großregion?

Nach dem Metzer Zeitungsbericht sollen etwa 200 Arbeitsplätze bei der neuen PET-Kunststoff-Recycling-Anlage entstehen. Insgesamt ist für den gesamten Reccyling-Kreislauf von bis zu 1200 Jobs die Rede. 70 000 Tonnen PET-Abfälle sollen demnach jährlich verarbeitet werden. Beteiligt seien außer Suez die Firmen Loop Industries und die südkoreanische SK Geo Centric („SKGC“). Angeblich gebe es Steuermittel für den Aufbau des Komplexes von der EU, aus Paris, der Region Grand Est und dem Kreis Saint-Avold.