Eu-weite Ausschreibungspflicht Die Folgen werden wir hier im Saarland noch bitter spüren

Vor wenigen Tagen versprach es die Bundesregierung beim Wohnungsgipfel hoch und heilig: „Bürokratie muss abgebaut, Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigt werden.“ In Wirklichkeit hat sie mit dem Streichkonzert in der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) einen „echten Bürokratiebooster geschaffen“, so ein frustrierter Ingenieur.