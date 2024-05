Warscheids Welt Werden Fehler aus der Corona-Zeit jetzt beim Klimaschutz wiederholt?

Der Europäische Gerichtshof (EGMR) für Menschenrechte in Straßburg hat kürzlich die Klage mehrerer älterer Damen aus der Schweiz gutgeheißen und den Klimaschutz zum Menschenrecht erklärt. Das Land der Eidgenossen mit seinen sauberen Seen und dem alpinen Postkarten-Panorama wird angemahnt, bei der Klimarettung mehr zu tun, damit die Zahl der heißen Sommertage zurückgeht, unter denen die Seniorinnen eigenen Angaben zufolge extrem leiden. Dabei verhält sich die Schweiz, die etwa 0,1 Prozent aller weltweiten CO 2 -Emissionen ausstößt, bereits mustergültig. Das Land, das seine Treibhausgase seit 1990 um ein Viertel reduziert und seine international eingegangen Emissionsverpflichtungen bislang vorbildlich erfüllt hat, sieht sich zu Unrecht auf der Anklagebank. „In Straßburg herrscht der Größenwahn“ keilte die „Neue Zürcher Zeitung“ zurück.