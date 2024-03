Saar-Industrie vor riesigem Umbruch Wenn das nicht funktioniert, wäre es eine Katastrophe für das Saarland!

Noch nie stand die Industrie als stärkstes wirtschaftliches Standbein des Saarlandes vor so riesigen Veränderungen wie jetzt. Für Ford in Saarlouis fand sich kein Nachfolger. Ein Hauptgrund ist wohl auch die große Verunsicherung in der Autoindustrie, hervorgerufen durch die deutsche und internationale Politik. Erst wird der Verbrenner verboten. Dann ist völlig unklar, welche neue Technologie sich überhaupt durchsetzen wird: Elektromobilität oder doch eher Autos, die mit Wasserstoff betrieben werden.