Übernahme von größtem Konkurrenten Das ist ein richtig kluger Schachzug von Villeroy & Boch

Ein positives Zeichen für die Saar-Wirtschaft kommt am Montag aus Mettlach. Mit der Übernahme von Ideal Standard investiert Villeroy & Boch Millionen in eine Branche, die in Zukunft nicht an Bedeutung verlieren wird. Auch wenn die Zeichen für die Bauwirtschaft gerade düster aussehen, auf dem Wohnungsmarkt von heute und morgen muss renoviert, saniert und neu gebaut werden.