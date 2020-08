Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar : Corona-Krise ist auch eine Chance für die Brauerei

Die Karlsberg-Brauerei ist durch die Corona-Krise in ein schwieriges Fahrwasser geraten. Niemand kann sagen, ob das Virus auch noch im kommenden Jahr oder sogar länger das Geschehen prägt. Jetzt, wo die Gastronomie- und Hotellerie wieder geöffnet hat, wird auch wieder mehr Fassbier verkauft, was vor allem in den Gasthäusern und Kneipen Umsatz bringt.