Fördermittel für die Stahl-Industrie endlich freigeben Hört auf, mit der Zukunft des Saarlandes zu spielen!

Es ist ein Trauerspiel, was sich die Bundesregierung und auch die Saar-CDU leisten. Es wird gepokert um die Zukunft des Saarlandes. In Berlin schafft es die Ampel-Regierung nicht, schnellstens das selbst verursachte Haushaltschaos in den Griff zu bekommen und dafür zu sorgen, dass die von der saarländischen Stahlindustrie beantragten Fördermittel zum Umbau der Stahl-Standorte hin zu klimafreundlich produziertem grünen Stahl endlich fließen können.