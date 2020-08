Kommentar : Zeichen des guten Willens des Landes

Die Idee des Beteiligungsfonds löst politische Fantasien aus: Der Staat, in diesem Fall das Saarland, rückt in die Rolle des Retters von Firmen und Arbeitsplätzen sowie des Beschützers vor gierigen Investoren.

Denn die Details, die sich abzeichnen, offenbaren die grundsätzlichen Probleme eines Beteiligungsfonds. So will das Land zum Beispiel nur bei mittelständischen Unternehmen einsteigen, die eine besondere Bedeutung für die Saar-Wirtschaft haben. Vermutlich gibt es aber kein einziges mit Sitz im Saarland, das quasi systemrelevant ist. Und wenn doch, dann würde sich gewiss ein privater Investor finden, der es gerne übernimmt, wenn es in Nöten ist. Falls solch ein Investor das Image einer Heuschrecke hat, wie will das Land ihn verhindern? Etwa in einen Bieterwettstreit eintreten? Da würde Brüssel ein Veto einlegen. Das Instrument taugt nicht zur Abwehr von unliebsamen Investoren.