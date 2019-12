Berlin/Saarbrücken Während die Arbeitskammer den SPD-Vorstoß unterstützt, Firmen­erben und Top-Verdiener stärker zu belasten, warnt die IHK Saarland vor den Folgen für die Wirtschaft.

Im Saarland ist der Vorstoß umstritten. Arbeitskammer-Chef Jörg Caspar hält ihn für überfällig. „Die Vermögen in Deutschland sind extrem ungleich verteilt“, sagte er. Wenn Spitzenverdiener mehr Steuern zahlten, „bricht doch bei denen nicht gleich Armut aus. Dieses Geld gelangt als Investitionen in den allgemeinen Wirtschaftskreislauf zur Verbesserung von Schulen und Straßen.“ Höhere Steuern führten nicht dazu, dass Unternehmer ihren Betrieb schließen oder ins Ausland verlegen, „wenn er lukrativ ist und Gewinne macht“, sagte Caspar.

Ganz anders sieht das Heino Klingen, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes. Er lehnt den SPD-Vorschlag ab. Firmen würden eh schon zusätzlich belastet. „Es wird immer unattraktiver, in Deutschland zu investieren“, warnte er. Eine zusätzliche Besteuerung von Unternehmern verschlechtere das Investitionsklima noch mehr. Ein Industrie-Standort wie das Saarland werde so beschädigt. Gleichzeitig würden Unternehmer animiert, Deutschland zu verlassen. „Es fehlt an Investitonen von Unternehmen, nicht an noch mehr Umverteilung“, sagte Klingen.