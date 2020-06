Zuspruch von Klimaschützern, Politik und Wirtschaft : Wasserstoff-Paket kommt im Saarland gut an

Saarbrücken Wirtschaftsministerium, Verbände, Fridays-for-Future-Bewegung sowie Industrie- und Handelskammer begrüßen die vom Bund geplanten Förderungen für „grünen“ Wasserstoff.

Es brauche allerdings noch mehr saarländische Akzente, fordern Klimaschützer hierzulande. So seien Fördergelder erforderlich, um den zügigen Aufbau der Wasserstoff-Wirtschaft voranzutreiben – unter anderem, um die Grundlagen für eine CO 2 -freie Roheisenproduktion mit Wasserstoff zu legen. „Das Saarland trägt mit rund 16 Tonnen CO 2 pro Einwohner und Jahr einen der schwersten Treibhausgas-Rucksäcke deutschlandweit“, sagt Ronald Maltha, Sprecher des BUND Saarbrücken. Die Hauptquelle demnach: die Stahlindustrie. Deshalb müsse der Umbau zügig vorangetrieben werden. Selbstverständlich müsse der Wasserstoff „grün“, also mittels erneuerbarer Energien und in Deutschland erzeugt werden. Es sei nicht sinnvoll, „die heutige Abhängigkeit vom Ausland bei den fossilen Energien durch eine neue Abhängigkeit bei der Wasserstoffproduktion zu ersetzen“, so BUND Saarbrücken und Bürger-Energie-Genossenschaft (BEG) Bliesgau in einer gemeinsamen Pressemitteilung, die auch Fridays for Future Saar, Parents for Future Saar und die BEG Köllertal unterzeichnet haben.