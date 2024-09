Saar-Taxi-Unternehmer wollen in ÖPNV eingebunden werden Klassische Fahrten sind zurückgegangen – damit machen Taxifahrer jetzt am meisten Geld

Das Ganze würde nach den Vorstellungen der Taxigewerbe-Vertreter so ablaufen, wie es beim Verkehrsverbund Region Trier (VRT) schon seit langem geübte Praxis sei. In der dünn besiedelten Eifel gibt es bereits flächendeckend Rufbusse. Diese kann der Fahrgast zu festen Fahrplan-Zeiten an seine Haltestelle bestellen, von der er die Reise antritt – entweder telefonisch oder per App. Bei der Bestellung gibt er zudem das Endziel seiner Tour ein. Ein Taxi bringt ihn danach zu dem Haltepunkt, an dem er nach einer zumutbaren Wartezeit Bus oder Bahn für die Weiterfahrt besteigen kann. Bestellt niemand diesen Rufbus, findet die Fahrt nicht statt. Im Saarland gibt es diese Möglichkeit bisher als Anruf-Sammeltaxi (AST) nur bei einigen Verkehrsunternehmen – wie zum Beispiel bei der Saarbahn. Flächendeckend steht das Angebot jedoch nicht zur Verfügung.