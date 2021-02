Einlasskontrolle mithilfe des Gesundheitsamts : Möbel Martin klagt auf Öffnung mit Schnelltests

Saarbrücken Das saarländische Einrichtungshaus hat sich mit zehn anderen Unternehmen zusammengeschlossen. Gemeinsam haben sie eine besondere Strategie entwickelt.

Das saarländische Familienunternehmen Möbel Martin hat Klage gegen die Zwangsschließung in der Corona-Pandemie eingereicht. Das Möbelhaus fordert die sofortige Öffnung der Einrichtungshäuser im Saarland und in Rheinland-Pfalz.

Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, gehört es zu einem Zusammenschluss von zehn Unternehmen in sieben Bundesländern, die parallel klagen. Demnach wurde die Klageschrift dem jeweils zuständigen Verwaltungsgericht zugestellt. Die Unternehmen sehen die Verhältnismäßigkeit der derzeitig gültigen Verordnungen als nicht mehr gegeben an und klagen insbesondere gegen die Ungleichbehandlung auf der Fläche gegenüber anderen Branchen.