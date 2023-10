Erlöse um 10,7 Prozent unter dem Wert des Vorjahres Villeroy & Boch spürt schwächelnde Konjunktur

Der Keramikhersteller Villeroy & Boch bekommt zunehmend die schwächelnde Konjunktur insbesondere in der Baubranche zu spüren. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres sanken Umsatz und Ergebnis deutlich, wie das Unternehmen mit Sitz im saarländischen Mettlach am Freitag mitteilte.