Schlechte Zahlen aus Mettlach : Villeroy & Boch senkt Prognose nach Umsatzrückgang

Schwächelnde Umsatzzahlen: Heute will Villeroy & Boch in Mettlach die Halbjahresergebnisse präsentieren. Foto: dpa/Oliver Dietze

Mettlach Rückgang beim Umsatz beim Keramikhersteller: Unternehmen will am heutigen Mittwoch seine Halbjahresbilanz präsentieren.

Bei Villeroy & Boch laufen die Geschäfte derzeit schlechter als erwartet. Der Keramikhersteller hat seine Prognose für den Umsatz sowie den Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) deshalb gesenkt. Grund dafür sei ein Umsatzrückgang um 6,3 Prozent in den ersten sechs Monaten, wie das Unternehmen am späten Dienstagabend (16. Juli) in Mettlach mitteilte.

Villeroy & Boch stellt Keramikprodukte für Bad und Toilette sowie Geschirr her. Die Firma aus dem Saarland hat international rund 750 Mitarbeiter an 14 Produktionsstandorten. Seinen Halbjahresbericht will Villeroy & Boch an diesem Donnerstag veröffentlichen.