Saarbrücken 22 Kliniken erwirtschaften hierzulande einen jährlichen Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro.

Die 22 saarländischen Krankenhäuser, die über einen Versorgungsauftrag verfügen, sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region. Sie beschäftigten mehr als 13 000 Mitarbeiter, knapp 2200 von ihnen sind Ärzte. Die übrigen 10 800 werden in der Pflege eingesetzt und überall dort, wo sichergestellt werden muss, dass der Klinikbetrieb reibungslos läuft – egal ob in der Küche, der Verwaltung oder im technischen Bereich. Knapp 2200 junge Leute befinden sich in der pflegerischen Ausbildung. Insgesamt wenden die Häuser nach Angaben der Saarländischen Krankenhausgesellschaft (SKG) pro Jahr 942 Millionen Euro für Personalausgaben auf. Im Jahr 2017 wurden in den 22 Kliniken 285 000 Patienten aufgenommen und stationär behandelt.