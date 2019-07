80 Arbeitsplätze betroffen : Kennametal will Standort in Neunkirchen schließen – Droht Jobverlust?

Kennametal will Standort in Neunkirchen schließen – Droht Jobverlust?

Der Werkzeughersteller Kennametal will seinen Standort in Neunkirchen aufgeben. Wie es mit den Beschäftigten weitergeht, ist noch unklar. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Neunkirchen Der US-amerikanische Werkzeughersteller Kennametal will seinen Standort in Neunkirchen schließen. Das teilt das Unternehmen mit. 80 Arbeitsplätze sind betroffen.

Wie es mit den Beschäftigten weitergeht und wann der Standort in der Zweibrücker Straße schließen soll, ist nach Kennametal-Angaben noch unklar. Über die weitere Ausgestaltung der Pläne werde in den anstehenden Verhandlungen mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen entschieden, heißt es in einer Mitteilung.

Kennametal möchte „eine weniger komplexe und schlankere Unternehmensstruktur schaffen“ und plant „die Auslagerung der Distribution am Standort Neunkirchen an einen externen Logistikdienstleister“. Darüber hinaus will das Unternehmen aus Pittsburgh (Pennsylvania) auch seine Produktionsstätten in Essen und Lichtenau aufgeben.