Beschäftigte fordern mehr Lohn : Warnstreiks bei der Post gehen auch im Saarland weiter

Bundesweit blieben auch am Freitag viele DHL-Laster in den Depots. Foto: dpa/Paul Zinken

Saarbrücken/Bonn Die Beschäftigten der Deutschen Post haben auch am Freitag wieder in weiten Teilen Deutschlands die Arbeit niedergelegt. Im Saarland war die Niederlassung Saarbrücken mit ihren Zustellbasen St. Ingbert und Hülzweiler betroffen.

Insgesamt 30 Beschäftigte hätten an den Saar-Standorten am Freitag gestreikt, sagt Lauer. „Das entspricht einem guten Drittel der Beschäftigten in diesem Bereich.“ Zwar seien die Warnstreiks im Saarland damit vorerst beendet, „es kann aber gut sein, dass weitere kommen, wenn sich die Arbeitgeberseite nicht bewegt“, kündigt die Gewerkschafterin an.

Deutschlandweit haben am Freitag nach Firmenangaben 65 000 Pakete und 356 000 Briefe nicht wie geplant ihre Empfänger erreicht. Der Anteil an der bundesweiten Tagesmenge ist aber gering: Wie die Deutsche Post mitteilte, handelte es sich um 1,2 Prozent der Pakete und um 0,6 Prozent der Briefe. Am Vortag waren im Rahmen der Warnstreiks deutlich mehr Sendungen liegengeblieben. Allerdings beziehen sich die niedrigen Prozentzahlen auf die bundesweite Menge – in Regionen, die von den Auswirkungen betroffen sind, können durchaus viele Briefkästen leergeblieben sein. Rund 900 Beschäftigte beteiligten sich am Freitag laut Post an den Arbeitsniederlegungen.