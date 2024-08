Geplante Stellenstreichung ZF sieht keine Alternative zum Personalabbau – was Konzernchef Klein zum Saarbrücker Werk sagt

Schon in kurzer Zeit will ZF-Chef Holger Klein gemeinsam mit seinem Team mit den deutschen Standorten die Details zum geplanten Personalabbau bis zum Jahr 2028 besprechen. Es werde alles getan, sozialverträgliche Lösungen zu finden, sagte Klein am Donnerstag bei der Halbjahrespressekonferenz des ZF-Konzerns. Dieser plant bis zum Jahr 2028 einen Personalabbau an den deutschen Standorten zwischen 11 000 und 14 000 Beschäftigten. Klein machte deutlich, dass es zu diesem Personalabbau keine Alternative gibt, wenn man die Wettbewerbsfähigkeit des weltweit tätigen Zulieferers auf Dauer halten will.