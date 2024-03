Schock für Beschäftigte und Kunden Vor genau einem Jahr wurde das Ende für Kaufhof in Saarbrücken bekannt

Zuerst vertröstete der Modechef mehrmals, verschob Eröffnungstermine mit Hinweis auf Schwierigkeiten mit dem Inhaber der Immobilie. Technische Probleme seien für die Verzögerungen in erster Linie ausschlaggebend. Doch dann geriet Goebel selbst ins Fadenkreuz: Fahnder machten sich auf die Suche nach dem Geschäftsmann, der plötzlich abgetaucht war. Grund dazu: ein Haftbefehl. So soll er in einem Verfahren gelogen haben. Deshalb stand vor dem Amtsgericht in Hagen ein Prozess gegen ihn an. Doch der Aachener-Chef erschien nicht, woraufhin er mit Haftbefehl gesucht wurde.