Mitarbeiter nach Hause geschickt „Absolute Schweinerei“ – Kaufhof-Filiale in Saarbrücken schließt schon im Sommer

Paukenschlag in Saarbrücken: Bis zum 30. Juni muss eine Galeria-Filiale in Saarbrücken ihre Pforten schließen. Nach SZ-Informationen handelt es sich dabei jedoch nicht wie erwartet um die Karstadt-Filiale am St. Johanner Markt. Stattdessen schließt die Kaufhof-Filiale am anderen Ende der Bahnhofstraße. Entsprechende SZ-Informationen bestätigte Galeria in einer Mitteilung. Neben dem Kaufhaus in der Nähe des Hauptbahnhofs in Saarbrücken werden bundesweit 51 Filialen schließen, kündigte Galeria am Montag an.