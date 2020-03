Kostenpflichtiger Inhalt: Eine Ära geht zu Ende : Karlsberg zieht sich vom französischen Markt zurück

Karlsberg will sich nach eigenen Angaben verstärkt auf ihre deutschen Marken konzentrieren. Foto: dpa/Sven Hoppe

Die Bauerei plant den Verkauf der Licorne Gruppe (Brasserie Licorne, Karlsbräu und Saverne Transport), die seit über 30 Jahren zum Unternehmen gehört. Damit trennt sich Karlsberg in diesem Jahr schon von dem zweiten Tochterunternehmen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Seel Redakteur im Ressort Politik/Nachrichten/Wirtschaft

Der Karlsberg Verbund will sich von der Licorne Gruppe trennen, zu der die Brasserie Licorne, Karlsbräu und Saverne Transport gehören. Es gebe „konkrete Verkaufsgespräche“ mit dem französischen Investor UI Gestion, teilt die Brauerei mit.

„Nach mehr als 30 Jahren haben wir uns entschieden, unser Engagement im französischen Markt an einen neuen Eigentümer zu übergeben, um uns auf unser Markengeschäft in Deutschland zu konzentrieren“, sagt Christian Weber, Generalbevollmächtigter des Karlsberg Verbundes. Mit UI Gestion sei ein Investor gefunden worden, der die „sehr positive Entwicklung der Licorne Gruppe, unter Beteiligung des Management Teams fortführen will und mit dem wir enge partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen pflegen wollen“.

Karlsberg will sich künftig auf die deutschen Marken der Brauerei, also Karlsberg und Mixery, und den Mineralbrunnen Überkingen-Teinach (Teinacher, Krumbach, Niehoffs Vaihinger und Afri Cola) konzentrieren. Vor allem für das Export-Geschäft nach Frankreich ist aber weiterhin eine Kooperation mit der Licorne Gruppe geplant. „Karlsberg bleibt in Deutschland Partner der Licorne Gruppe und plant auch im Bereich Export weltweit eng mit Licorne zu kooperieren“, so die Brauerei. „Auch in den kommenden Jahren wollen wir in relevanten Bereichen weiter zusammenarbeiten“, bestätigt Dominique Baudendistel, Geschäftsführer der Licorne Gruppe.

Er sei erfreut, „die Licorne Gruppe in ein neues Kapitel führen zu dürfen“, sagt Michel Deprez, Vorsitzender der Geschäftsführung von UI Gestion. Im vergangenen Jahr habe Licorne zweistellige Wachstumsraten erzielt. Das sei „deutlich mehr als der französische Biermarkt“, erklärt Deprez. UI Gestion ist nach eigenen Angaben seit 1967 als Investor auf dem französischen Markt aktiv.

Die 1845 gegründete Brasserie Licorne (früher: Brasserie de Saverne) ist seit dem Jahr 1989 Teil der Karlsberg Gruppe. Sie bildet den Kern der Licorne Gruppe und zeichnet unter anderem für den Vertrieb der Marken Licorne, Slash, Spirit, El Grande, Karlsbräu, Amos sowie Unik verantwortlich. Die Brasserie Licorne beschäftigt in Saverne 160 Mitarbeiter, dazu kommen 27 bei Karlsbräu CHR.