Neues Kapitel in Unternehmensgeschichte Saarländer können jetzt bei der Karlsberg-Brauerei ihr Geld anlegen

Saarländer haben die Möglichkeit, ein Stück weit bei der Karlsberg-Brauerei Geld anzulegen und am künftigen Wachstum des Traditionsunternehmens teilzunehmen. Zum vierten Mal in Folge seit dem Jahr 2012 legt die Brauerei eine neue Anleihe auf. Diese ist auf einen Zeitraum von fünf Jahren angelegt. Sie richtet sich an Privatanleger, die Geld für mehrere Jahre anlegen möchten, sowie an professionelle Marktteilnehmer. Das sind zum Beispiel große Investment- und Kapitalgesellschaften oder auch Vermögensverwalter, die an der Börse große Beträge bewegen und über umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit Anleihen verfügen.