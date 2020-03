Plus von knapp 0,1 Prozent : Leichtes Umsatzplus für Karlsberg

Karlsberg will den Stammsitz der Brauerei in Homburg stärken. Foto: Karlsberg/Thomas Seeber

Von Thomas Sponticcia Karlsberg-Chef Christian Weber hat große Pläne für die Brauerei in Homburg. Alle künftigen Überlegungen für neue Produkte und Innovationen sollen in Homburg konzentriert und damit der Standort Saarland als Stammsitz des Unternehmens noch deutlich gestärkt werden.

Auch die Trennung von der erst kürzlich verkauften Brauerei in Frankreich, die zuletzt nach Unternehmensangaben noch rund 100 Millionen Euro Umsatz beisteuerte, stehe damit im Zusammenhang. Der Schritt sei schwergefallen, sagt Weber, zumal seine Vorfahren das Biergeschäft in Frankreich aufgebaut hätten. Doch man könne eben nicht alles machen und müsse sich strategisch auf regionale Stärken und die Entwicklung weiterer Produkte konzentrieren. Ziel ist laut Weber eine „dauerhafte, disziplinierte Erneuerung des Unternehmens“.

Derzeit sind unter dem Dach der Homburger Brauerei rund 200 verschiedene Produkte vereint. Im April folgen nach Angaben von Karlsberg-Geschäftsführer Markus Meyer weitere Innovationen am Markt. Dazu gehören die Einführung eines neuen optischen Markenauftrittes sowie der Start eines neuen alkoholfreien Produktes. So bekommt nach Auskunft von Meyer das am Markt „sehr erfolgreiche Gründels Fresh ein Schwesterchen: GründelsFresh Grapefruit“. Nach Angaben von Meyer hat der Markt an alkoholfreien Getränken in Deutschland mittlerweile sogar die Bedeutung des Weizenbiers überholt. Optisch führt das Unternehmen den Karlsberg-Stern (intern Fassrollstern genannt) wieder auf allen Produkten in der Farbe weiß ein, das habe eine Kundenumfrage ergeben.

Neu in das Sortiment kommen auch zwei Brauer-Limonaden unter dem Namen Karlsberg. Sehr gute Erfahrungen habe das Unternehmen mit den bisher zwei Braunächten vor Ort in Homburg und St. Wendel gesammelt, in denen Brauer, Mitarbeiter und die Bevölkerung vor Ort ins Gespräch kommen. Das sei mit die beste Marktforschung und auch eine Innovationsschmiede für neue Produkte, sagt Karlsberg-Chef Weber Alleine in Homburg seien rund 4000 Besucher gekommen. In diesem Jahr soll erstmals eine Braunacht in Saarlouis hinzukommen.

Karlsberg-Chef Christian Weber. Foto: Karlsberg/Alexander Basile

Im Rahmen der Neuausrichtung und Stärkung der Homburger Zentrale werden auch hohe Millioneninvestitionen getätigt. So wurde 2019 das Sudhaus dem Unternehmen zufolge auf eine effizientere Energieversorgung umgestellt, die zugleich den CO 2 Ausstoß verringern soll. Im laufenden Jahr wird in der Brauerei eine neue Fass-Abfüllanlage installiert sowie in neue Gebäude investiert.

Insgesamt beschäftigt die Brauerei in Homburg derzeit 508 Mitarbeiter. Auch im Digitalzeitalter, das Arbeitsabläufe zum Teil stark verändert, werde an manchen Stellen im Unternehmen neues Personal benötigt, zum Beispiel Ingenieure und Produktentwickler.