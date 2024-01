Seit halbem Jahr deutscher Brauer-Bund-Präses Flaute gefährdet Brauereien – wie der Karlsberg-Chef dem entgegnen will

Ein Saarländer ist seit einem halben Jahr Präsident des Deutschen Brauer-Bundes (DBB): der Chef der Karlsberg-Brauerei in Homburg, Christian Weber. Wie schon einst sein Vater Richard kümmert sich heute der 44-Jährige um die Belange, Außendarstellung und Lobbyarbeit seiner Kollegen in bundesweit 1500 Unternehmen. Die haben es schwer, wie er in einem Interview mit dem Branchenblatt Lebensmittel-Zeitung sagt. Und einige denken deswegen ans Aufhören.