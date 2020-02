Start-up-Wettbewerb für Studierende : Mit fünf Euro Startkapital zur eigenen Firma

Saarbrücken Beim Förderwettbewerb „Fünf Euro Start-up“ wurden Studierende aus dem Saarland für ihre Geschäftsideen ausgezeichnet. Im Zentrum standen Projekte zu den Themen Fitness und Nachhaltigkeit.

Eine Geschenk-Verpackung aus Stoff statt aus Papier; ein Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel, der dabei hilft, Plastikverpackungen zu sparen. Das sind zwei von sieben Geschäftsideen, die es im Wintersemester in die engere Auswahl des studentischen Firmengründer-Projekts „Fünf Euro Start-up“ geschafft haben. 23 junge Leute, alle Studierende der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) sowie der Universität des Saarlandes, mussten sich einer Jury stellen, die am Ende darüber entschied, wer die 2500 Euro an Preisgeld erhalten sollte – aufgeteilt in mehrere Kategorien.