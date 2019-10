Mädchen und Technik : Aktionstag für Frauen in technischen Berufen

Saarbrücken Für den Aktionstag „Change!ing“ können sich Schülerinnen zwischen 14 und 19 Jahren bis 2. November anmelden. In verschiedenen Workshops können sie am Mittwoch, 16. November, zwischen 10 Uhr und 16 Uhr am Zema in Saarbrücken ihr handwerklich-technisches Geschick unter Beweis stellen und unterschiedliche Berufs- und Lebenswege von Frauen in technischen Berufen kennenlernen.