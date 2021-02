Gespräch mit Aufsichtsratschef Jürgen Barke : Was aus dem Flughafen Saarbrücken werden soll

Der Flughafen plant für dieses Jahr mit 226 000 Passagieren, längerfristig sollen es um die 500 000 pro Jahr werden. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Corona trifft den ohnehin angeschlagenen Airport hart. Aufsichtsratschef Jürgen Barke sieht dennoch gute Chancen für den Standort.

Die deutschen Flughäfen und die Politik arbeiten mit Hochdruck an einer verlässlichen Corona-Teststrategie, die standardisiert an allen Airports installiert werden kann mit dem Ziel, schnell wieder Ferienflugreisen anzubieten. Das bestätigt Jürgen Barke, Aufsichtsratschef des Flughafens Saarbrücken und Wirtschafts-Staatssekretär, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Vorgesehen ist demnach, an jedem Flughafen bei der Ein- und Ausreise zu testen. Einzelheiten des Konzepts berate gerade eine speziell dafür eingerichtete Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Ihre Aufgabe besteht darin, den Flugverkehr wiederzubeleben. Noch im Februar sollen entsprechende Entscheidungen fallen. „Die Flughäfen stehen Gewehr bei Fuß und sind sehr schnell in der Lage, auf die Anforderungen zu reagieren“, so Barke. „Wir können das auch innerhalb von wenigen Tagen am Flughafen Saarbrücken einrichten.“ Eine solche Teststrategie müsse Deutschland aber auch mit den europäischen Partnern abstimmen. „Ab diesem Zeitpunkt kann man in freigegebene Regionen fliegen, auf jedem Fall im ersten Halbjahr“, prognostiziert Barke.

Der Flughafen Saarbrücken plane auf das gesamte Jahr 2021 gerechnet mit 226 000 Passagieren. Zum Vergleich: im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es noch 368 000 Reisende. Bis zum Jahr 2024 wolle man das Fluggastaufkommen steigern und wieder in Regionen von um die 500 000 Passagiere vorstoßen, sagt Barke.

Vor allem die Regionalflughäfen mit einem innereuropäischen Angebot hält Barke für die Gewinner in der ersten Phase nach Corona. Denn der Aufsichtsratschef glaubt erst einmal nicht an einen kurzfristigen Boom bei den Fernreisen rund um den Globus. 2020 habe jedoch coronabedingt in Saarbrücken zu einem Einbruch des Fluggeschäfts um 87 Prozent geführt. Das Defizit habe sich dadurch mit knapp 2,6 Millionen Euro um 25 Prozent erhöht. „Ich glaube dennoch, dass die Region nach wie vor hoch attraktiv ist und aus der Region heraus auch Flüge mit attraktiven Airlines stattfinden“, sagt Barke.

Die gesamte Branche setze „auf das zweite Halbjahr 2021. Von unseren jetzigen Planungen glauben wir, dass sie nicht unrealistisch sind.“ Zumal im Laufe des Jahres immer mehr Bevölkerungsgruppen geimpft würden. „Trotz Virus-Mutanten können wir mit dem Thema immer besser umgehen“, betont Barke. Das trage auch dazu bei, entstandene Schäden in der Mobilität und der Wirtschaft insgesamt schneller wieder zu beheben.

Generell sieht der Aufsichtsratschef den Flughafen Saarbrücken trotz Corona auf einem guten Weg. Er werde langfristig Bestand haben und auch die Vorgaben der Europäischen Union zur Senkung der Betriebsbeihilfen auf null bis zum Jahr 2024 erfüllen. Das sei jetzt schon absehbar, zumal man seit 2012 das Defizit von damals zwölf Millionen Euro auf mittlerweile 1,8 Millionen Euro gesenkt habe. Mittlerweile liefen auf europäischer Ebene zudem Gespräche, die Frist wegen der nicht einkalkulierten Corona-Krise bis 2026 zu verlängern.

Nach Ansicht von Barke sind zwischen 420 000 und 500 000 Passagiere jährlich eine ideale Zielgröße, um alle Vorgaben auf Dauer zu erfüllen. Der Flughafen Saarbrücken halte heute schon keinerlei Kapazitäten mehr vor, die sich nicht in vollem Umfang rechnen. Man arbeite mit wirtschaftlichen Strukturen und einer überschaubaren, flexiblen Belegschaftsgröße. „Wir werden mit einem blauen Auge durch die Krise kommen“, prognostiziert Barke. Es werde bereits jetzt für den Sommerflugplan gebucht und manche Flieger nach Mallorca beziehungsweise in den Mittelmeerraum seien schon ausgebucht. Zu den Verbindungen ab Saarbrücken gehören Mallorca, Antalya, Heraklion, Fuerte Ventura, Hurghada, Rhodos und Las Palmas.

Im Linienverkehr „halten wir die Berlin-Linie am Laufen und bekommen diese auch durch die Krise“, ist Barke überzeugt. Die dänische Fluggesellschaft DAT habe sich als ein guter Partner erwiesen. „Die Berlin-Linie muss dauerhaft bleiben ebenso wie die Hamburg-Verbindung.“ Mit Preissenkungen im werktäglichen Linienverkehr ab Saarbrücken, um zusätzliche Anreize zu setzen, rechnet Barke allerdings nicht. Am ehesten müsse sich hier etwas für Wochenendreisende tun.

Mittelfristig habe man auch weiter an einer regelmäßigen Linienverbindung nach München Interesse, aber nur mit einem starken Partner, der auch eine Durchtarifierung garantieren kann, also den Anschluss an zahlreiche Verbindungen ab der bayerischen Metropole. In diesem Jahr werde man ein solches Experiment aber nicht mehr starten.

Barke nimmt auch die Saar-Wirtschaft mit in die Pflicht. Die Wirtschaft fordere stets, man brauche eine Verbindung nach München. Wenn man sie dann anbiete, blieben aber zahlreiche Sitze leer. Von Forderungen alleine könne ein Flughafen nicht leben, man müsse das Angebot dann auch mit Leben füllen, wenn es zum Schwur kommt.

Scharfe Kritik formuliert Barke gegenüber denjenigen, die immer mal wieder den Flughafen abschaffen wollen, weil man ihn angeblich nicht brauche. So lange kein adäquates Angebot im Fernverkehr der Deutschen Bahn nach Berlin und Hamburg bestehe, erübrige sich eine solche Forderung. Das Saarland sei auf Anbindungen zu attraktiven Zeiten an Metropolregionen angewiesen. Barke geht deshalb davon aus, dass man den Saar-Flughafen noch lange benötigen wird.

Jürgen Barke, Aufsichtsratschef des Saarbrücker Flughafens Foto: Staatskanzlei Saarland/ Markus Lutz/Lutz;Markus