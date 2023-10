Nach Plänen zu Produktionseinschnitten Drohender Jobverlust bei Michelin in Homburg – Bürgermeister setzt Konzern unter Druck

Die Beschäftigten hätten „Ehrlichkeit und eine klare Perspektive seitens der Konzernführung verdient, wie es weitergeht“. Homburg werde tun, was möglich ist, um so möglichst viele Fachkräfte zu halten.“ In diesem Zusammenhang kündigt Forster an, einen Termin mit der Werksleitung in Homburg vereinbaren zu wollen. Dabei gehe es ihm in erster Linie darum zu erfahren, „wie es an dem traditionsreichen Michelin-Standort weitergehen soll. Mit dem Betriebsrat wolle er ebenso reden.