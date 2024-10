Qualifizierungen haben schon begonnen In der Wasserstoff-Branche arbeiten: Welche Jobprofile werden gesucht?

Viele Hoffnungen ruhen auf den Wasserstoff – im Saarland, aber auch in den Nachbarregionen, in Lothringen, Luxemburg und Belgien. Während sich derzeit viele Überlegungen um die Produktion und die Beschaffung des Wasserstoffs drehen, soll ein europäisches Projekt dazu beitragen, das nötige Personal zu qualifizieren. Sieben Länder und rund 70 Partner aus der Forschung, der Industrie und dem institutionellen Bereich beteiligen sich an „Green SKHy“. Darunter ist auch Kolping Bildung Deutschland mit seinem Bildungszentrum in Völklingen. Welche Chancen Wasserstoff für den saarländischen Arbeitsmarkt bieten kann, erklärt Projektleiter Hartmut Höfner-Kupsch.