Wechsel an der Spitze : VSE hat neuen Aufsichtsrats-Chef

Saarbrücken An der Spitze des VSE-Aufsichtsrates gibt es eine Veränderung.

Joachim Schneider (56) ist neuer Aufsichtsrats-Chef der VSE. Er wurde am Dienstag in dieses Amt gewählt, gehört dem Gremium schon mehrere Jahre an. Schneider wurde bereits im April 2009 als Vertreter des RWE-Konzerns in den VSE-Aufsichtsrat berufen. Er ist Bereichsvorstand Technik & Operations der Innogy SE. Davor war der promovierte Elektro- und Energietechniker in verschiedenen Positionen des RWE-Konzerns tätig. Schneider übernimmt das Amt als Aufsichtsrats-Chef von Bernd Böddeling, der das Gremium seit 2016 geleitet hatte.