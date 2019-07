Landesbeste Orthopädietechnik-Mechanikerin : Sie kämpft gegen körperliche Gebrechen

Jasmin Wolfram arbeitet in Uchtelfangen an einer maßgeschneiderten Liegeschale, die den Körper stützen soll. Foto: Thomas Sponticcia

Uchtelfangen Jasmin Wolfram verhilft als landesbeste Orthopädietechnik-Mechanikerin vielen Menschen zu neuer Lebensqualität.

Die Kombination, diese Lösung zu finden und durch handwerkliches Geschick mit dem passenden Produkt mehr Lebensqualität zu ermöglichen, begeistert Wolfram an ihrem Beruf. „Ich wollte immer was Handwerkliches machen und zugleich mit Menschen zu tun haben. Diese Ziele habe ich erreicht“, sagt sie und fragt begeistert: „Hätten Sie zum Beispiel gedacht, dass jeder Schritt, den ein Mensch macht, aus sieben Phasen besteht?“

The House of Intelligence

The House of Intelligence : Ein Brutkasten für saarländische Unternehmer

Umfassende Kenntnisse, unterstützt durch neueste Technologien, sind äußerst hilfreich, wenn ein Kunde zur Beratung zu Wolfram kommt, die in einem Team aus zwölf Mitarbeitern tätig ist. Am Anfang stehe immer die Analyse, welche Beschwerden bestehen. Schon das „falsche Schuhwerk“ könne für Probleme sorgen. Es beginne oft scheinbar harmlos. Wolfram berichtet von Frauen, die gerne Stöckelschuhe tragen, aber Probleme im Vorderfußbereich bekommen, weil ihr Bindegewebe schwach ausgeprägt ist und sich durch das lange Stehen auf dem Schuh Schmerzen einstellen. „Ich empfehle, nicht allzu hohe Schuhe zu tragen“, sagt die Orthopädietechnik-Mechanikerin.

Als eine Möglichkeit, Problemen auf die Spur zu kommen, verweist Wolfram auf eine Laufband­analyse. Mit diesem Verfahren ließen sich Bewegungsabläufe bis auf Millisekunden genau analysieren und feststellen, auf welche Ursachen Schmerzen zurückzuführen sind. Jeder Fuß ist einmalig. Bevor Jasmin Wolfram mit der Herstellung der dazu passenden Einlage beginnen kann, nimmt sie zunächst Fußabdrücke. Hieraus entstehen dann in der Produktion die passenden orthopädischen Einlagen für die Schuhe. „Man braucht in der Regel vier bis fünf Tage, um sich an eine Einlage zu gewöhnen. So viel Zeit sollte man sich nehmen.“