Angespannte Personalsituation : Investorensuche für Ford Saarlouis geht weiter

Foto: Ruppenthal

Saarlouis Offenbar nimmt die Investorensuche für den Ford-Standort auf dem Saarlouiser Röderberg Fahrt auf. Indes hat die Belegschaft mit Engpässen zu kämpfen.

Die Investorensuche für das Ford-Werk in Saarlouis „ist deutlich intensiver als in den ersten Monaten“. Das geht aus der jüngsten Betriebsrats-Info an die Ford-Mitarbeiter hervor, die der Saarbrücker Zeitung vorliegt. „Es findet ein großer Austausch an Zahlen und Daten statt“, schreibt der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal. Es finden Gespräche statt, Besuche, Gegenbesuche. Das habe eine andere Qualität als noch zu Beginn, sagt er auf Nachfrage der Saarbrücker Zeitung. Ob das schließlich zum Erfolg führe, sei eine andere Frage. Eine Zusage gebe es noch immer nicht. Es seien nach wie vor „noch alle Optionen denkbar“.

Vier mögliche Szenarien

Vier Szenarien seien derzeit im Gespräch: Das gesamte Gelände wird von einem Großinvestor übernommen; es gibt einen großen Investor und mehrere kleine; es gibt nur kleinere Investoren und für einen Teil der Belegschaft wird ein Sozialplan oder Sozialtarifvertrag ausgehandelt; es gibt keinen Investor und einen Sozialplan beziehungsweise Sozialtarifvertrag für einen großen Teil der Belegschaft. Bei Ford könnten nach wie vor nur 500 bis 700 Beschäftigte der derzeit etwa 4600 bleiben.

Bis Ende März 2023 soll zumindest eine Entscheidung fallen, in welche Richtung es am Ford-Standort in Saarlouis geht, hatte der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) Ende vergangenen Jahres angekündigt. Am 15. März steht die nächste Betriebsversammlung bei Ford an. Ob es bis dahin gute Nachrichten für die Belegschaft gibt? „Aus heutiger Sicht ist da ein großes Fragezeichen dahinter“, sagt Thal. „Ich glaube nicht, dass man bis Ende März Verträge mit möglichen Investoren hat. Dafür ist das Thema zu intensiv. Aber das wird man dann sehen.“

Personalengpässe in der Endmontage

Derzeit sei die Personalsituation sehr angespannt, sagt Thal. Unter anderem, weil Mitarbeiter freiwillig ausscheiden, in Rente oder Altersteilzeit gehen. Die Beschäftigung sei noch auf 860 Ford Focus pro Tag ausgelegt, tatsächlich gefertigt würden aber nur noch 700. Dieser rechnerische Personalüberhang verteile sich jedoch sehr ungleichmäßig. Einen Engpass gibt es Thal zufolge im Bereich der Endmontage, was zu einer hohen Belastung der dort beschäftigten Mitarbeiter führe. Das sei in der ohnehin schon schwierigen Gesamtlage für die Motivation nicht förderlich.

Durch die angespannte Personalsituation müssen dem Betriebsrat zufolge geplante Mitarbeiterqualifizierungen verschoben werden, und sie wirke sich auch auf die geplanten Versetzungen in das Kölner Werk aus. Feste Versetzungen gebe es derzeit nur in ganz wenigen Einzelfällen. Temporäre gar nicht.