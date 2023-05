Neuer Vorstandsvorsitzender gewählt Autoregion stellt sich neu auf

Der Interessensverband Autoregion hat einen neuen Vorstand gewählt. Wie der Verband nach der Mitgliederversammlung am Dienstag in St. Ingbert bekannt gab, tritt Professor Hartmut Opperskalski, Leiter des Instituts „Energieffiziente Systeme" an der Hochschule Kaiserslautern, die Nachfolge von Johannes Lapré an. Lapré stand seit Gründung der Autoregion 2015 an der Spitze und wurde als Ehrenvorsitzender in den Beirat berufen. „Opperskalski ist der richtige Mann in der aktuellen Phase des großen Umbaus der Automotive-Branche“, sagte Autoregion-Geschäftsführer Armin Gehl.