Kostenpflichtiger Inhalt: Anlageberater müssen auf nachhaltige Finanzprodukte hinweisen : Interesse an grünen Geldanlagen steigt

Bei nachhaltigen Anlagen spielt nicht nur der Klimaschutz eine Rolle. Auch soziale Aspekte tragen dazu bei, ob ein Finanzprodukt als nachhaltig eingestuft wird. Foto: dpa/Stefan Puchner

Saarbrücken Anlageberater sind ab kommendem Jahr dazu verpflichtet, auf nachhaltige Finanzprodukte hinzuweisen. Die Sparkasse Saarbrücken will früher damit beginnen.

Beim Sparen geht es künftig nicht nur um Geld und um das schwierige Unterfangen, wie man es in Zeiten der Nullzinspolitik vermehren kann. Spätestens ab dem 10. März kommenden Jahres muss jeder Sparer im Beratungsgespräch gefragt werden, ob er sein Geld nachhaltig anlegen will. So sieht es eine EU-Verordnung von Ende 2019 vor. Die Sparkasse Saarbrücken will damit nicht so lange warten, sondern Anfang September damit beginnen, Kunden auf das Thema Nachhaltigkeit anzusprechen, sagt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Uwe Kuntz. Die Verordnung verlangt auch, dass die Kunden darüber informiert werden, inwiefern ein Finanzprodukt das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt.

Bei den Sparern könnte das durchaus gut ankommen. Dafür spricht eine Umfrage im Auftrag der Deka-Bank, des Wertpapierhauses der deutschen Sparkassen. Demnach würden rund drei Viertel der Anleger, die über die Sparkassen Kunden der Deka sind, nachhaltige gegenüber konventionellen Finanzprodukten bevorzugen. Vor allem aber „führt Nachhaltigkeit zu einer Emotionalisierung einer Kapitalanlage, weil sie durch die Belegung mit den Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ein bisschen aus der abstrakten Welt herausgenommen wird“, sagt Ingo Speich, Chef für das Thema Nachhaltigkeit bei der Deka-Bank, in Saarbrücken. „Man möchte mit seiner Anlage eine Wirkung erzielen“, gewissermaßen etwas Gutes tun, sagt Speich. Gerade jüngeren Leuten unter 30 Jahren und sehr vermögenden Kunden sei dies wichtig.

Ingo Speich, Chef für das Thema Nachhaltigkeit bei der Deka-Bank Foto: Sparkasse Saarbrücken

Info Berlin (dpa) Nachhaltige Geldanlage wird in Deutschland immer beliebter: Privatanleger investierten im vergangenen Jahr 18,3 Milliarden Euro in entsprechende Produkte, wie der Marktbericht des Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) zeigt, der am Montag veröffentlicht wurde. Das entspricht einer Wachstumsrate von 96 Prozent. 2018 lag diese Summe noch bei rund 9,4 Milliarden Euro. Insgesamt wurden dem Bericht zufolge 2019 etwas über 269 Milliarden Euro in Anlageprodukte investiert, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien explizit in den Anlagebedingungen festschreiben. Das war laut FNG so viel wie noch nie. Gegenüber dem Vorjahr ist das Volumen demnach um 23 Prozent gestiegen. Der Anteil nachhaltiger Fonds am Gesamtmarkt liegt bei rund 5,4 Prozent.

Viele Sparer denken Speich zufolge bei Nachhaltigkeit von Finanzprodukten allerdings nur an grüne Anlagen, die zum Beispiel mit Blick auf den Klimaschutz Kohleförderer ausschließen und etwa Windkraft-Firmen bevorzugt berücksichtigen. Ökologische Aspekte reichen laut Speich aber nicht aus, um ein Anlageprodukt wirklich nachhaltig zu machen. Soziale Themen spielten genauso eine Rolle, also Papiere von Unternehmen zu vermeiden, die beispielsweise Menschenrechtsverstöße bei Zulieferern hinnehmen oder schlechte Arbeitsbedingungen haben. Darüber hinaus sei eine verantwortungsvolle, transparente, langfristig ausgerichtete Unternehmensführung wichtig, um das Wertpapier einer Firma als nachhaltig einzustufen, sagt Speich.

Uwe Kuntz, stellvertretender Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Saarbrücken Foto: Sparkasse Saarbrücken

Bislang sind solche Anlagen noch Nischenprodukte. Doch ihre Bedeutung wächst. Der Anteil nachhaltiger Fonds am Gesamtmarkt lag 2019 nach dem Markbericht des Forums nachhaltige Geldanlagen (FNG), der in dieser Woche veröffentlicht wurde, bei 5,4 Prozent – 2018 waren es noch 4,5 Prozent. 18,3 Milliarden Euro investierten Privatanleger demnach im vergangenen Jahr in entsprechende Produkte. 2018 lag die Summe noch bei 9,4 Milliarden. Nachhaltige Geldanlagen werden also immer beliebter. Diese Entwicklung zeigt sich auch bei der Sparkasse Saarbrücken. Ende 2017 verwaltete sie knapp 800 Depots, die nachhaltige Anlagen enthielten. Inzwischen seien es 2300, sagt Horst Erbel, Abteilungsdirektor des Kompetenzzentrums Wertpapiergeschäft. Insgesamt betreue die Sparkasse 24 000 Wertpapierdepots. Und von den mehr als 900 Millionen Euro, die Kunden bei der Sparkasse in Investmentfonds angelegt haben, stecken laut Erbel rund 60 Millionen in nachhaltigen Anlagen.

Aus der Nische werden nachhaltige Anlagen aber bald herauskommen. Das prognostiziert der Deka-Experte Speich. Er rechnet damit, dass sich das Anlegerverhalten im Laufe weniger Jahre komplett wandelt und sich stark auf Nachhaltigkeit ausrichtet. Speich vergleicht die Entwicklung mit der Bio-Lebensmittel-Branche. Anfangs habe es solche -Produkte nur in kleinen Bioläden gegeben, inzwischen führe sie jeder Supermarkt.

Nachhaltigen Anlagen haftet allerdings immer noch das Vorurteil an, dass sie zwar vielleicht dem eigenen Gewissen guttun, aber keine Rendite abwerfen. Speich sieht das ganz anders: Solche Anlagen erzielen im Vergleich zu anderen Produkten, die solche Maßstäbe außen vor lassen, „tendenziell eine bessere Rendite bei gleichem Risiko oder eine vergleichbare Rendite bei geringerem Risiko“. Denn Papiere von Unternehmen, die durch die Anforderungen der Nachhaltigkeit unter Druck geraten, bergen Risiken von Kursverlusten.