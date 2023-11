Insolvenzantrag in Wien Galeria-Muttergesellschaft Signa ist pleite – was das für Karstadt in Saarbrücken bedeutet

Wien/Saarbrücken · Was sich über Wochen abgezeichnet hat, trat am Mittwoch ein: Die Signa-Gruppe des Geschäftsmanns René Benko ist zahlungsunfähig. Davon ist indirekt auch die Tochter Galeria (Karstadt/Kaufhof) betroffen. Was das für Karstadt bedeutet.

29.11.2023 , 17:11 Uhr

Wie steht es nach der Insolvenz des Mutterkonzerns Signa um die Zukunft von Karstadt in Saarbrücken? Foto: BeckerBredel

Insolvenz bei der Signa-Gruppe: Das bestätigt der Konzern mit seinem Antrag auf in Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beim Handelsgericht in Wien. Damit bewahrheitet sich offenbar das, was sich seit Monaten angebahnt hat: Die Muttergesellschaft der Warenhauskette Galeria um den Geschäftsmann René Benko aus Österreich schlingert heftig. Davon ist indirekt auch die letzte Filiale im Saarland betroffen.