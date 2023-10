Wirtschaftliche Schieflage Real-Märkte in Insolvenz – so soll es jetzt auch im Saarland weitergehen

Der Weg ist frei: Die Warenhauskette Real kann in die Insolvenz in Eigenverwaltung. Einem entsprechenden Antrag hat das Amtsgericht in Düsseldorf stattgegeben. Das berichtet die Lebensmittelzeitung. Das Branchenblatt beruft sich dabei auf Angaben aus Unternehmenskreisen. Von diesem Schritt sind auch die letzten verbliebenen Filialen im Saarland betroffen.